Марсело — о неудачах «Реала» с ним в составе: я во всём виноват! Продолжаем

Защитник мадридского «Реала» Марсело эмоционально отреагировал на пост болельщиков в «Инстаграме».



Как сообщает Marca, в аккаунте поклонников «Королевского клуба» появилось изображение, на котором приводится статистика команды в матчах, где на позиции левого защитника выступал Марсело и где его место занимал 22-летний Серхио Регилон. Согласно информации в посте, в девяти встречах с бразильцем на фланге «сливочные» потерпели шесть поражений и одержали лишь одну победу, в то время как с его молодым конкурентом в стольких же матчах оказывались сильнее соперника.



Также картинку сопровождала следующая подпись: «Почему Марсело продолжает выходить в стартовом составе? Я люблю его, но, чёрт возьми, мы должны быть реалистами». Бразилец оставил под записью такой комментарий: «Я во всём виноват! Продолжаем».

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