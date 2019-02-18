Ван Дейк: шоу, болельщики, давление в Лиге чемпионов — всё это неповторимо

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о своих ожиданиях в преддверии противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

«У них великолепный состав с великолепными игроками. Это фантастический клуб и замечательный соперник, а значит, нас ждут два прекрасных матча. „Бавария“ обладает качественными игроками на всех участках поля. Понятно, что игроки группы атаки, возможно, даже немного сильнее, но большим клубам это необходимо. „Бавария“ играет на высочайшем уровне долгое время, а потому мы относимся к ним с большим уважением. Тем не менее мы, естественно, хотим пробиться в следующий раунд.

Жду матча с нетерпением, мне ещё не доводилось играть на этом стадионе. Но у нас тоже фантастическая арена, и «Баварии» не стоит об этом забывать. Нужно получить удовольствие от данной битвы, но мы хотим пройти дальше. Лига чемпионов — это что-то с чем-то. Предматчевое шоу, болельщики, футболисты соперников, зрители, давление — всё это неповторимо. Лично я хочу играть на этом уровне из года в год, но все мы знаем, насколько это тяжело. В этом году мы попали в сложную группу, из которой вышли в плей-офф, но это было непросто. Теперь надо просто двигаться от матча к матчу. Мы с воодушевлением ждём испытаний. Посмотрим, что они нам принесут», — цитирует ван Дейка пресс-служба УЕФА.