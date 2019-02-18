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Салихамиджич: «Бавария» должна играть с холодной головой и горячим сердцем

Салихамиджич: «Бавария» должна играть с холодной головой и горячим сердцем
Футбол / Лига чемпионов

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич признался, что с нетерпением ждёт первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Важно, чтобы „Бавария“ показала свой лучший результат. Мы думаем, как создать проблемы „Ливерпулю“. Мы хотим взять контроль над игрой, контролировать мяч и забивать голы. Мы прекрасно знаем, какая атмосфера нас ожидает. Вот почему „Бавария“ должна играть с холодной головой и горячим сердцем с „Ливерпулем“.

«Энфилд» — это нечто особенное. К сожалению, будучи игроком, я не имел возможности сыграть на этом стадионе. Я с нетерпением жду матча, чтобы насладиться атмосферой", — приводит слова Салихамиджича Goal.com.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Бавария» состоится в Ливерпуле завтра, 19 февраля. Ответная встреча пройдёт в Мюнхене 13 марта.

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