Недвед: Роналду превзошёл ожидания «Ювентуса»

Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед отметил, что португальский нападающий Криштиану Роналду идеально подходит команде.



«С приходом Роналду менталитет „Ювентуса“ стал лучше. У туринцев всегда был менталитет победителей, однако есть нечто, что он привнёс в команду. Он повлиял на других игроков „Ювентуса“ и сделал их более уверенными.



Роналду превзошёл ожидания „Ювентуса“. Мы знали его, как игрока. Теперь мы знаем его, как личность. Все мы были впечатлены его индивидуальностью, его характером. Он гораздо больше, чем игрок. Он полностью соответствует „Ювентусу“. Роналду идеально подходит», — приводит слова Недведа The Telegraph.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Роналду забил 19 мячей и отдал 10 результативных передач в 24 матчах.