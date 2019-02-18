Представитель ОНК: думаю, Мамаев ещё сыграет в СИЗО, а Кокорин — вряд ли

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников поделился мнением о футбольном матче в СИЗО «Бутырка» с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Матч пошёл на пользу. Теперь в ежедневном режиме водят людей из других больших камер точно так же играть в футбол. Раньше такой возможности не было. Надеемся, что теперь это будет внедряться в регионах и в других местах. Зачастую люди сидят в СИЗО и не имеют возможности этим заниматься. Спорт всегда улучшает не только самочувствие, но и закаляет человека. Человек становится более социализированным. Ведь даже если человек виноват в преступлении, он должен выйти здоровым, исправившимся и стать частью общества.



Сможет ли Мамаев сыграть ещё один матч? Думаю, что их камера ещё успеет сыграть. Если у Павла будет больше времени, у него будет возможность обучить сокамерников новым футбольным элементам, показать упражнения. Что касается Кокорина, то всё будет зависеть от его здоровья и желания. Но на данный момент вряд ли, потому что это зависит от его специфики травмы. В условиях СИЗО работать с коленом тяжело. Врач его посещает регулярно, но надо понимать, что ему ещё необходимо пройти процесс реабилитации. Ситуацию на контроле держит уполномоченный по правам человека по городу Москве. Но загвоздка в том, что в СИЗО есть труднодоступность получения каких-то высокотехнологичных медицинских услуг», — сказал Мельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.