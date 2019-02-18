Виллиан: «МЮ» находится в отличной форме и показывает очень хороший футбол

Полузащитник «Челси» Виллиан поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед», который состоится сегодня, 18 января.

«Это большой и очень сложный матч. Они находятся в отличной форме и показывают очень хороший футбол, но мы играем дома и должны выполнить свою работу, которая заключается в том, чтобы постараться выиграть матч перед своими болельщиками. Несомненно, это будет сложный для нас матч.



У них есть техничные игроки, это сильная команда, и это «Манчестер Юнайтед», так что мы должны с уважением относиться к ним. Это будет большой матч. Мы знаем, что это другая игра, не игра в Премьер-лиге, но это Кубок Англии, и мы хотим что-нибудь выиграть в этом сезоне.



У нас есть отличные возможности что-то выиграть. У нас есть эта возможность, чтобы пройти дальше сегодня, а также есть Кубок Лиги и Лига Европы. В Премьер-лиге будет тяжело, но мы можем попасть в топ-4. Поэтому мы можем пройти от нынешнего момента до конца сезона и добиться чего-то важного», — приводит слова Виллиана официальный сайт клуба.