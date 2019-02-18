«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: котировки на матч 1/8 финала Кубка Англии

Букмекеры назвали фаворита матча 1/8 финала Кубка Англии «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи 18 февраля 2019 года запланировано на 22:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Челси» за 2.00. Шансы «Манчестер Юнайтед» на победу оценены коэффициентом 3.96. Поставить на ничью можно за 3.66.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.81, а на ТМ 2,5 гола — за 2.11.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.65. Победа «Челси» всухую оценивается в 3.62.



Победа «Челси» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.08. Проход «Манчестер Юнайтед» оценён в 2.61, проход «Челси» — в 1.52.



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