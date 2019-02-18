Главный тренер «Лиона»: Месси невозможно остановить

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» отметил игру нападающего каталонской команды Лионеля Месси.



«Остановить Месси невозможно. Он приспособлен к любой тактике, потому что он футбольный гений. План состоит в том, чтобы коллективно отработать и ограничить Лионеля в пространстве на поле. У Месси огромное влияние на игру, так что если в этот день он будет не так хорош, то и „Барселона“ будет менее сильной. В любом случае будет очень сложно. „Барселона“ имеет колоссальный опыт выступления в таких крупных турнирах, и это их преимущество над «Лионом», — приводит слова Женезио Marca.



Матч «Лион» — «Барселона» пройдёт на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. Начало встречи — в 23:00 мск. Обслужит матч турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром.

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