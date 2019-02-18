Жиго: нужно ещё месяц-полтора, чтобы приступить к полноценной работе

Французский защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о ходе восстановления после тяжёлой травмы колена.

«Думаю, нужно ещё месяц-полтора, чтобы приступить к полноценной работе с командой. Будет здорово, если первая игра после травмы окажется домашней.



Как строится процесс реабилитации? Работа идёт полным ходом. В основном занимаюсь в тренажёрном зале, но и на поле тоже.



Весной будем стремиться показывать атакующий футбол. Этого хочет тренер, этого хотим мы все. Много забивать — в традициях «Спартака». Надеюсь, во второй части сезона у нас всё получится.



У сборной Франции философия иная, она играет от обороны, на контратаках. А мы в «Спартаке» проповедуем атакующий стиль», — приводит слова Жиго официальный сайт клуба.