«Рома» обыграла «Болонью» и поднялась на 5-е место в таблице Серии А

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Рома» принимала «Болонью». Встреча команд состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



На 55-й минуте главный арбитр встречи Марко Ди Белло назначил пенальти в ворота гостей, который успешно реализовал защитник «Ромы» Александар Коларов. На 73-й минуте второй гол забил игрок римлян Федерико Фасио. Единственный гол «Болоньи» на свой счёт записал нападающий Никола Сансоне. Таким образом, «Рома» продлила беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 7 матчей.



«Рома» набрала 41 очко и поднялась на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Болонья» (18) располагается в зоне вылета, на 18-м месте в таблице итальянской Серии А. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 66 очков в 24 матчах.