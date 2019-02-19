Президент «Лиона»: если Месси подхватит простуду, будет хорошо для нас

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» высказался о лидере каталонцев Лионеле Месси.



«Мы играли против «Манчестер Юнайтед» с Роналду в 2004 году, Криштиану был просто ракетой. Сталкивались и с такими парнями, как Бекхэм и Месси, хотя аргентинец никогда не играл очень вдохновлённо против нашего клуба. Надеемся на продолжение этой тенденции. Если Лео подхватит простуду, это будет хорошо для нас», — цитирует президента «Лиона» Daily Express.



Первая встреча состоится сегодня, 19 февраля во Франции на стадионе «Стад де Люмьер». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



«Барселона» выиграла группу B, набрав 14 очков из 18 возможных. Лион стал вторым в квартете F. На счету французского клуба лишь одна победа, зато пять ничейных результатов.

Главный тренер «Лиона»: Месси невозможно остановить