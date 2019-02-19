Ковач: «Ливерпуль» — топовая команда, «Бавария» — тоже

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Выходя на поле в матче с «Ливерпулем», игроки будут знать, что стоит на кону. Ради таких моментов они и стали футболистами. «Ливерпуль» — топовая команда, но и мы — тоже. Они также будут относиться к нам с уважением. Наша цель — выход в следующий раунд. Если Ливерпуль выложится на 140 %, мы должны показать 150%. Это будет настоящая битва. Атмосфера, без сомнения, сыграет свою роль. Но моим игрокам не привыкать к большим матчам», — цитирует главного тренера «Баварии» официальный сайт УЕФА.



Матч состоится сегодня, 19 февраля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало встречи – 23.00 мск.