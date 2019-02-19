Венгер считает, что Озил мог попасть в зону комфорта из-за нового контракта

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мыслями о положении в команде полузащитника Месута Озила.



«В нормальной ситуации продолжительность контракта никак не связана с выбором состава, но иногда случаются исключения. Как правило, когда мы подписываем с футболистом контракт на пять лет, мы думаем, что на следующие пять лет у нас есть хороший игрок. Но это не всегда гарантирует максимальную отдачу с его стороны. Потому что игрок может оказаться в зоне комфорта.



У Озила есть контракт, но проблема заключается в том, что если клуб захочет купить такого же футболиста, придётся потратить £ 100 млн. Поэтому возникает два варианта: продлить контракт с игроком, за которого уже не надо платить, или отдать крупную сумму за нового футболиста», — цитирует Венгера The Guardian.

Венгер получил награду Laureus «За заслуги»