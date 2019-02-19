ЦСКА отдал Макарова в аренду «Авангарду»

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Александра Макарова в курский «Авангард».



22-летний футболист присоединился к новому клубу на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона. По данным «Чемпионата», у «Авангарда» есть право выкупа Макарова.



Ранее в этом месяце хавбек находился на просмотре в тульском «Арсенале», однако переход в стан «оружейников» так и не состоялся. В нынешнем сезоне Макаров ни разу не появился на поле в матчах Российской Премьер-Лиги.



Макаров является воспитанником ЦСКА и чемпионом Европы—2013 в составе юношеской сборной России. В прошлом сезоне игрок стал обладателем Кубка России в составе «Тосно».



«Авангард» после 24 туров занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ с 42 очками в активе, уступая лишь «Томи» и «Тамбову».

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