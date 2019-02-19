Черчесов: приношу извинения фанатам «Фенербахче», но хочу, чтобы победил «Зенит»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о противостоянии «Зенита» и «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы, а также оценил игру полузащитника турецкой команды Матьё Вальбуэна, с которым он знаком по работе в московском «Динамо».



«Победа в первом матче является преимуществом, но недостаточно большим, чтобы гарантировать выход в следующий раунд. «Фенербахче» выглядел слабо в конце обоих таймов в первой встрече. Возможно, они находятся не в лучшей форме и не готовы на сто процентов. «Зенит» провёл первый официальный матч и больше готовился. Игры важны для набора формы.



Я работал с Вальбуэна в Москве. В последнее время он нечасто попадает в стартовый состав, но в игре с «Зенитом» он был одним из лучших на поле. Лидеры «Фенербахче» готовы лучше, но на высшем уровне невозможно предугадать результат.



Конечно, я буду поддерживать «Зенит». Приношу извинения болельщикам «Фенербахче», но я хочу, чтобы победил «Зенит», — цитирует Черчесова Milliyet.



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