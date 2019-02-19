Сарри: думаю, игроки «Челси» поддерживают меня, у нас хорошие отношения

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри выразил уверенность, что команда поддерживает его, несмотря на неудовлетворительные результаты в последних матчах.



«Думаю, это так. Конечно, я не могу говорить с полной уверенностью, но считаю, что они поддерживают меня. У меня с командой сложились очень хорошие отношения, но сейчас это не важно. Нам важно показывать хорошую игру и демонстрировать результат», — приводит слова Сарри пресс-служба «Челси».



Сарри возглавил «Челси» прошлым летом, сменив на посту главного тренера команды своего соотечественника Антонио Конте. После 26 туров синие занимают лишь шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 50 очками в активе, несмотря на уверенный старт в чемпионате в виде пяти побед подряд.

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