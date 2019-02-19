Педро: в «Челси» сложная ситуация, важнее всего сохранять спокойствие

Нападающий «Челси» Педро Родригес прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в 1/8 финала Кубка Англии.

«Обидно, потому что у нас была хорошая возможность продолжить участие в этом турнире. Это был очень неудачный день для нас, для всей команды. Это сложная ситуация. В первом тайме мы играли очень хорошо, мы создали моменты, чтобы забить один мяч, но у них было две возможности, при которых они забили два мяча.



Важнее всего было хорошо работать над созданием голевых моментов во втором тайме, но мы не смогли это сделать, поэтому нам тяжело было отыграться. У нас будет важный матч в Лиге Европы, а затем финал с «Ман Сити». Важнее всего сохранять спокойствие, тяжело тренироваться и вернуться к своему лучшему футболу и состоянию, потому что, если мы этого не сделаем, у нас будут проблемы», — цитирует форварда пресс-служба клуба.