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Форвард «Спартака» Самбу близок к переходу в украинский клуб

Форвард «Спартака» Самбу близок к переходу в украинский клуб
Футбол / РПЛ

Португальский нападающий «Спартака» Идриса Сиди Самбу в ближайшее время может перейти в «Арсенал-Киев». Об этом сообщает Footboom со ссылкой на украинский телеканал «Футбол».

По данным источника, клубы близки к осуществлению трансфера. Детали потенциальной сделки не разглашаются.

В нынешнем сезоне Самбу выступает за бельгийский «Мускрон» на правах аренды, принял участие в семи матчах бельгийского национального чемпионата, стал автором одного забитого мяча, а также получил две жёлтые карточки.

20-летний Самбу является воспитанником «Порту». В «Спартак» форвард перешёл в 2017 году. Сумма трансфера составила € 1 млн. Самбу играл только за «Спартак-2», в составе которого провёл 27 матчей и забил четыре гола.

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