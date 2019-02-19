«Спартак» расторг контракт с Давыдовым

Сегодня «Спартак» и нападающий Денис Давыдов прекратили сотрудничество по соглашению сторон. 23-летний форвард стал свободным агентом.



Давыдов — выпускник академии имени Фёдора Черенкова. Он становился победителем молодежного первенства с дублем красно-белых в 2013 году, выходил из второго дивизиона в первый со «Спартаком-2» в 2015-м.



В сентябре 2015 года нападающий дебютировал за основную команду и провел в общей сложности 37 матчей. На счету Давыдова один гол в Премьер-Лиге: 25 октября 2015 года он отличился в победном дерби с «Динамо». В настоящее время форвард находится в расположении «Нижнего Новгорода».



«Спасибо «Спартаку» за всё! Желаю родному клубу побед. И никогда не забуду, как выходил на поле в красно-белой форме за команду Академии, дубля, «Спартака-2» и, конечно, за главную команду на заполненной болельщиками до отказа «Открытие Арене», — цитирует Давыдова пресс-служба клуба.