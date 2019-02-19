Тренер Катасонов: «Локомотив» достойно смотрелся в Юношеской лиге УЕФА

Главный тренер молодёжной команды «Локомотива» Александр Катасонов прокомментировал поражение «железнодорожников» в матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА с загребским «Динамо» (1:1, 4:5 — по пенальти).



«В первом тайме играли скованно. Видимо, сказывалось волнение. Крайние нападающие действовали не так агрессивно. Во втором сделали замены, которые поменяли рисунок игры. Мы стали больше атаковать, имели моменты, но не все реализовали.



Ждали, что «Динамо» с первых минут пойдёт вперёд и будет играть агрессивно? Мы настраивали ребят именно на такую игру. Говорили, что будет много единоборств. В первом тайме мы в них уступали, во втором добавили. Но когда не забиваешь пенальти и выходы один в один, победить сложно. Ребята молодцы, поблагодарим их за игру. Бились до последних секунд. В серии пенальти нам не повезло. Мы достойно смотрелись в Юношеской лиге УЕФА. Теперь это история. Двигаемся вперёд», — приводит слова Катасонова официальный сайт клуба.

«Локомотив» проиграл загребскому «Динамо» и вылетел из Юношеской лиги УЕФА