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«Ливерпуль» — «Бавария»: онлайн-трансляция начнётся 19 февраля в 23:00

«Ливерпуль» — «Бавария»: онлайн-трансляция начнётся 19 февраля в 23:00
Футбол / Лига чемпионов

Сегодня, 19 февраля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится матч первого раунда 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Бавария». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. В роли ассистентов выступят Филиппо Мели и Маттео Пассери. Резервный рефери – Паоло Валери.

«Ливерпулю» на групповом этапе Лиги чемпионов противостояли «Пари Сен-Жермен», «Наполи» и «Црвена Звезда». Мюнхенская «Бавария», в свою очередь, встречалась на групповом этапе с амстердамским «Аяксом», «Бенфикой» и афинским АЕКом.

Ответный матч «Бавария» — «Ливерпуль» состоится 13 марта на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.

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