Де Брёйне: цель «Манчестер Сити» — побеждать в каждом матче

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Шальке-04» рассказал о физическом состоянии.



«В ходе карьеры мне везло с травмами. Сейчас чувствую себя хорошо, всё лучше и лучше. Я должен быть доволен, что играю лучше, чем в первое время после травмы.



Цель „Манчестер Сити“ не в том, чтобы выиграть все четыре турнира, в которых мы принимаем участие. Наша цель — одерживать победу в каждом матче. Мы довольны тем, где находимся, но хотим пройти дальше. Борьба продолжается», — приводит слова Де Брёйне пресс-служба «Манчестер Сити».

Первый матч «Шальке» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 20 февраля, в Гельзенкирхене. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.