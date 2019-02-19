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Де Брёйне: цель «Манчестер Сити» — побеждать в каждом матче

Де Брёйне: цель «Манчестер Сити» — побеждать в каждом матче
Футбол / Лига чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Шальке-04» рассказал о физическом состоянии.

«В ходе карьеры мне везло с травмами. Сейчас чувствую себя хорошо, всё лучше и лучше. Я должен быть доволен, что играю лучше, чем в первое время после травмы.

Цель „Манчестер Сити“ не в том, чтобы выиграть все четыре турнира, в которых мы принимаем участие. Наша цель — одерживать победу в каждом матче. Мы довольны тем, где находимся, но хотим пройти дальше. Борьба продолжается», — приводит слова Де Брёйне пресс-служба «Манчестер Сити».

Первый матч «Шальке» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 20 февраля, в Гельзенкирхене. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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