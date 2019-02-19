Поиск тела пилота самолёта Салы возобновится на следующей неделе

На следующей неделе возобновится поиск тела Дэвида Ибботсона, пилотировавшего самолёт, на котором аргентинский нападающий «Кардифф Сити» Эмилиано Сала летел из Нанта в Кардифф, сообщает BBC.

По данным источника, семья Ибботсона собрала более € 275 тыс. на продолжение поисков тела пилота. Родственники пилота поблагодарили всех, кто пожертвовал средства на поиски, и сообщили, что в данный момент ожидают подтверждения даты возобновления операции.

Напомним, самолёт пропал с экранов радаров 21 января. В течение трёх дней велась официальная поисково-спасательная операция, которая затем была завершена, не принеся результатов. После этого родственники Салы собрали € 371 тыс. на продолжение поисков. В результате возобновления поисков было обнаружено тело футболиста.