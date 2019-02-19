Глеснес, которым интересовался ЦСКА, может перейти в «Локомотив» или «Краснодар»

«Локомотив» и «Краснодар» претендуют на норвежского защитника «Стрёмсгодсета» Якоба Глеснеса. Об этом сообщает Sportshjornet.

По данным источника, оба российских клуба договорились со «Стрёмгодсетом» о трансфере футболиста. Теперь ему предстоит сделать выбор места продолжения карьеры.

В конце января сообщалось, что Глеснес близок к переходу в ЦСКА, но трансфер пока не состоялся.

Глеснес перешёл в «Стрёмсгодсет» из «Сарпсборга» летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 350 тыс. В прошлом сезоне центральный защитник провёл 30 матчей в чемпионате Норвегии, отыграв все встречи без замен, стал автором одного гола, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.