Клопп — об игре с «Баварией»: 0:0 — лучшая из ничьих для домашнего матча

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча команд состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 0:0.

«Это был не тот день, когда всё получалось с первой минуты. Отсутствие последнего паса немного осложнило нам жизнь. Многое было очень хорошо, тем более что мы играли с невероятно хорошей командой.

Позитивный момент в этом результате в том, что это лучшая ничья для домашнего матча. Конечно, мы не мечтали об этом, но ситуация рабочая. Я не витаю в облаках от счастья, однако полностью удовлетворён.

Не такого результата мы хотели, но что есть, то есть. У нас было несколько хороших моментов. 0:0 — лучшая из ничьих для домашнего матча. Результат не идеальный, но и не худший.

Моменты у нас были — Мане бил через себя, что в принципе случается нечасто, но свои шансы мы не использовали. Когда это было нужно, обе команды старались включать прессинг. Думаю, мы делали это чаще соперника, но это не так сложно, когда «Бавария» играет так глубоко.

Мы были немного пассивны, в особенности на флангах обороны. Гол изменил бы ход встречи, полагаю, в «Баварии» со мной согласятся. Это не худший результат ни для одной из команд. Мы хотели сыграть так, чтобы продолжать борьбу, и это у нас получилось», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «Бавария» — «Ливерпуль» состоится 13 марта на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.