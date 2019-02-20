Хендерсон: «Ливерпулю» необходимо отправиться в Мюнхен и показать свой футбол

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча команд состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 0:0.

«Понятно, что присутствует разочарование, ведь мы не забили. С другой стороны, мы сохранили ворота на замке и в целом здорово оборонялись, что является позитивным итогом этого матча. И всё-таки в первом тайме у нас были моменты на один-два гола. Но это точно не худший результат.

Необходимо отправиться в Мюнхен и показать свой футбол. Шансы есть. Будет тяжело, но опыт у нас имеется. Попробуем пробиться дальше», — приводит слова Хендерсона пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «Бавария» — «Ливерпуль» состоится 13 марта на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.