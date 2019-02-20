Главный тренер «Лиона»: надеялись добиться большего в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Встреча проходила в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 0:0.

«Мы надеялись добиться большего сегодня. У нас были для этого ситуации в первом тайме. Но во втором тайме нам пришлось очень много терпеть, а ещё, на мой взгляд, мы дали соперникам создать слишком много моментов. У нас всё ещё есть шансы пройти дальше.

Мы слишком быстро отдавали мяч, и это привело к тому, что нам приходилось отбивать атаку за атакой. Но мы всё ещё в игре после половины противостояния.

Думаю, что иногда нам не хватало технического мастерства при контроле мяча, особенно во втором тайме. Мы довольствовались игрой от защиты, но были смелыми. Я думаю, что мы могли и должны были лучше разыгрывать мяч от своей линии обороны и создавать соперникам больше проблем», — приводит слова Женезио пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «Барселона» — «Лион» состоится 13 марта на стадионе «Камп Ноу». Начало встречи в 23:00 мск.