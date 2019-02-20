Робертсон: «Ливерпуль» способен доставить «Баварии» проблемы в ответном матче

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 0:0.

«Бавария» играла на заключительных стадиях плей-офф пять или шесть лет подряд, они знают, как вскрывать оборону соперника, в особенности на выезде. Мы должны отправиться в Мюнхен с верой в свои силы. Мы способны доставить «Баварии» проблемы, как это было сегодня, и забить важнейший мяч», — приводит слова Робертсона пресс-служба УЕФА со ссылкой на BT Sport.

«Ливерпулю» на групповом этапе Лиги чемпионов противостояли «Пари Сен-Жермен», «Наполи» и «Црвена Звезда». Мюнхенская «Бавария», в свою очередь, встречалась на групповом этапе с амстердамским «Аяксом», «Бенфикой» и афинским АЕКом.

Ответный матч «Бавария» — «Ливерпуль» состоится 13 марта на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.