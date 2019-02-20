Нойер: «Баварии» в матче с «Ливерпулем» немного не хватило мощности в атаке

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 0:0.

«Само собой, мы понимали, с кем нам предстоит иметь дело. «Ливерпуль» располагает быстрыми атакующими футболистами. Мы демонстрировали хорошую командную игру, располагались компактно. Мы хотели добыть хороший результат. Жаль, что не удалось забить. Гол на выезде всегда важен, но сегодня в атаке нам, возможно, немного не хватило мощности, так как мы много сил тратили на оборону.

Расклад перед ответным матче не так уж плох. Если бы нам до матча сказали, что счёт будет 0:0, то мы бы хорошо восприняли это», — приводит слова Нойера пресс-служба «Баварии».

Ответный матч «Бавария» — «Ливерпуль» состоится 13 марта на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.