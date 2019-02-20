«Нант» готовит жалобу на «Кардифф», который не оплатил трансфер Салы

«Нант» в настоящее время готовит жалобу в ФИФА на «Кардифф Сити», который до сих пор не оплатил трансфер погибшего нападающего Эмилиано Салы.

28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале. Тело пилота Дэвида Ибботсона до сих пор не найдено.

Как сообщает The Independent, в ближайшее время «Нант» обратится в ФИФА с жалобой на «Кардифф». Английский клуб хочет дождаться, чем завершится расследование инцидента. Валлийскую команду интересует, была ли у пилота Ибботсона легальная коммерческая лицензия на совершение полётов.