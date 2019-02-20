Ротань: если игрок будет забивать по 3 гола, пусть хоть на поле курит, я разрешу

Главный тренер молодёжной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о курении среди профессиональных футболистов.



«Правда, что большинство футболистов курят. У футболистов есть такая поговорка: кто не курит и не пьёт – тот в состав не попадёт. Больший процент футболистов курит, чем не курит. В детском футболе за это гоняли, могли выгнать из интерната. Среди взрослых тренер смотрит просто, ты же профессионал, забираешь своё здоровье и долгожительство в футболе.



У меня в этом плане демократия. Не могу уже взрослого футболиста заставлять не курить, не пить. Всё равно буду требовать от него результат, который мне нужен. Если он не будет подходить под этот результат, он не будет играть. Если он будет забивать по три в каждом матче, пускай хоть в середине поля станет и закурит, я ему разрешу», – сказал Ротань в эфире YouTube-канала «От души в душу».