Фердинанд: уверен, «Ливерпуль» пройдёт «Баварию» в Лиге чемпионов

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд выразил уверенность, что «Ливерпуль» сможет выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Баварией».



«Ливерпуль» всего лишь во второй раз в этом сезоне не смог забить дома, так что надо отдать должное «Баварии». Они приехали сюда, имея нужный опыт, и показали это.



Но, когда игроки «Ливерпуля» проснутся, они подумают: «Мы можем забить на «Альянц-Арене». Было бы здорово не пропустить, но если мы хорошо сыграем в обороне, то в атаке у нас будут три или четыре лучших футболиста. Быстрая, разрушительная атакующая мощь – мы точно сможем забить». Вот что я думал бы, если бы был на их месте. Я бы сидел в раздевалке и думал: «Знаете, что, парни? Мы победим». Я уверен, что «Ливерпуль» пройдёт дальше. Просто из-за их атакующей силы», — цитирует Фердинанда Goal.com со ссылкой на BT Sport.



В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошёл в Англии, «Ливерпуль» и «Бавария» сыграли вничью со счётом 0:0. Ответная встреча состоится в Германии 13 марта.

«Ливерпуль» боялся за центр обороны. Но «Бавария» засушила его атаку Нетипичный матч для команды Клоппа и ничья 0:0.