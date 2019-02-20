Стало известно, сколько денег Сарри получит в случае увольнения из «Челси»

Стала известна сумма, которую получит главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри в случае своей отставки, которая может произойти в ближайшее время.



Как сообщает The Times, отступные итальянского специалиста составят его зарплату за один сезон, которая равна примерно £ 5 млн (€ 5,7 млн).



Ранее сообщалось, что руководство «Челси» составило список потенциальных сменщиков Сарри, куда вошли два специалиста – бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан и экс-футболист клуба Фрэнк Лэмпард, в настоящий момент возглавляющий «Дерби Каунти». Также синие рассматривают временное назначение помощника итальянца Джанфранко Дзолы.



Также в СМИ появлялась информация, согласно которой «Челси» уволит Сарри, если команда проиграет в финале Кубка Лиги «Манчестер Сити».

«Челси» рассматривает Зидана и Лэмпарда в качестве замены Сарри