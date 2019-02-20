Хедира перенёс операцию на сердце и пропустит месяц

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира перенёс операцию и не сможет помочь команде в ближайших матчах, сообщает пресс-служба туринского клуба.



У 31-летнего футболиста недавно были выявлены проблемы с сердцем. Сегодня, 20 февраля, он успешно перенёс операцию. Восстановление хавбека займёт около месяца.



В нынешнем сезоне Хедира из-за различных травм принял участие лишь в 9 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу.



Сегодня, 20 февраля, «Ювентусу» предстоит провести первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Матч состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная игра пройдёт в Турине 12 марта.

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