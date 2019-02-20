Инфантино: чемпионат мира—2018 изменил отношение всего мира к России

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказал мнение, что чемпионат мира 2018 года изменил отношение людей к России. Об этом он сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.



«В прошлом году состоялся лучший чемпионат за всю историю, состоялся в России. Раз и навсегда было покончено со всеми негативными предрассудками, которые существовали… Поэтому чемпионат мира изменил Россию, но прежде всего отношение всего мира к России», — цитирует Инфантино «Лайф».



По мнению Инфантино, вместо всех негативных предсказаний мир увидел событие, организованное великолепной страной, которая проявила гостеприимство ко всему футбольному движению. В свою очередь президент России поблагодарил главу ФИФА за оказанную при подготовке мундиаля помощь. Путин напомнил, что в знак благодарности за эту совместную работу подписан указ о награждении его орденом Дружбы.



Напомним, что чемпионат мира по футболу состоялся летом 2018 года в 11 городах России.

Инфантино поблагодарил Путина за орден Дружбы