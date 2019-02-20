Семак: Маркизио не готов играть с «Фенербахче»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных игроках команды в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».



«Кристиан Нобоа не заявлен на матчи Лиги Европы, он ещё набирает форму. Далер Кузяев тоже пока не готов играть, как и Клаудио Маркизио. У него есть некоторые проблемы. Рецидив старого повреждения. Александр Ерохин перенёс операцию, он не тренируется. Олег Шатов также не тренируется. То есть наш состав не изменился.



Может ли получить шанс Леон Мусаев? Конечно, может, как и все игроки, которые готовятся. Мы его выпускаем, смотрим и проверяем, насколько он готов справляться с давлением. Мы понимаем, что это молодой игрок, которому нужно адаптироваться», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Семак: дома у «Зенита» есть некоторое преимущество над «Фенербахче»