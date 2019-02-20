Букмекеры предложили повышенные коэффициенты на матч «Атлетико» — «Ювентус»

В очередной игровой день 1/8 финала Лиги чемпионов фанатов ждёт яркий матч «Атлетико» с «Ювентусом» в Мадриде. Начало встречи на «Ванда Метрополитано» запланировано на 23:00 мск.



Букмекеры предложили повышенные коэффициенты на данный матч. Так, букмекер bwin предлагает достаточно любопытные варианты пари. Например, поставить на победу «Ювентуса» в первой половине и по итогам всей встречи можно по повышенному коэффициенту 5.05. Также доступна ставка на победу хозяев при тотал больше 3,5 мяча в матче по коэффициенту 6.00. У компании действует страховка для новых клиентов в рамках специальной акции – компания вернёт проигрыш по первой ставке, если она не сыграет.



«Атлетико» достаточно уверенно играет во всех матчах и идёт без поражений с 24 октября: тогда команда Симеоне проиграла дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов. «Ювентус» же в последний раз сенсационно уступил в Кубке Италии со счётом 0:3 «Аталанте». Котировки букмекеров примерно равны, и сегодня нет явного фаворита.



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