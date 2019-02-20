Вальверде — о Суаресе: в карьере нападающего всегда будут чёрные полосы

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом» (0:0) высказался по поводу формы нападающего Луиса Суареса. Напомним, уругвайский футболист забил 1 гол за 7 последних матчей каталонской команды.



«Форма Суареса меня совсем не беспокоит. Я бы сильнее переживал, если бы у Луиса не было моментов. Если у него самого нет шансов забить, он создаёт моменты для партнёров, ведь такова работа нападающего. Он внушает соперникам страх, они боятся его. В этом весь футбол, в карьере нападающего всегда будут чёрные полосы. Важно, чтобы у него были моменты», — приводит слова Вальверде Marca.



Ответный матч «Барселона» — «Лион» состоится 13 марта на стадионе «Камп Ноу». Начало встречи — в 23:00 мск.

Главный тренер «Лиона»: надеялись добиться большего в матче с «Барселоной»