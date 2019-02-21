Филипе Луис: центральные защитники «Атлетико» — невероятные игроки

Защитник «Атлетико» Филипе Луис прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (2:0).

«Наши центральные защитники — невероятные игроки. Иногда они забивают, такое тоже случается. Защитники забивают и мы побеждаем, это доказывает, что мы семья, что мы вместе. Они герои, но ради этого упорно трудилась вся команда.

«Ювентус» — большая, очень большая команда. У них немало опасных игроков, но мы много тренировались, просмотрели много видео и знали, как их остановить. Это не всегда срабатывает, но сегодня получилось. Тренер проделал отличную работу, но необходимо продолжать трудиться, потому что ничего ещё не решено», — приводит слова защитника пресс-служба УЕФА.