Годин — о победе над «Ювентусом»: судьбу таких матчей решают мельчайшие детали

Защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (2:0). В этой встрече 33-летний уругваец отметился голом.

«Мы рады. Провели отличный матч. Это был идеальный матч во всех аспектах — в атаке, в обороне, в отношении. Мы создали несколько верных моментов. Это важная победа, она обеспечивает нам серьёзное преимущество.

Босс не просил что-то менять. Сказал, чтобы мы продолжали начатое в первом тайме, который был очень хорошим. Знали, что будет тяжело.

Время шло, но мы знали, что моменты будут, и именно так и случилось. Мы получили пространство для контратак и пошли вперёд. Судьбу таких матчей решают мельчайшие детали», — приводит слова Година пресс-служба УЕФА.