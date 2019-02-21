«Кардифф» и «Нант» договорились об отсрочке первого платежа по трансферу Салы

«Кардифф Сити» и «Нант» договорились перенести на неделю дату выплаты первого транша в размере более £ 5 млн (около € 6,5 млн) за переход аргентинского нападающего Эмилиано Салы, сообщает The Independent.



Изначально валлийцы должны были выплатить эту сумму 20 февраля, но руководство «Нанта» пошло навстречу и согласилось на отсрочку платежа по просьбе «Кардифф Сити», который ожидает результатов расследования гибели Салы.

28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале. Тело пилота Дэвида Ибботсона до сих пор не найдено.