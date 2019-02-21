Аршавин и Быстров получили тренерскую лицензию категории C

Сегодня, 21 февраля, бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории С. Вместе с Аршавиным лицензию также получил другой бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров, который входит в тренерский штаб юношеской сборной России для футболистов 2001 года рождения, сообщает пресс-служба клуба.



Тренерская категория С позволяет тренировать детско-юношеские команды. Ранее Аршавин и Быстров получили лицензии категории D.



Напомним, что Центр повышения квалификации тренеров при академии «Зенита» начал свою работу в октябре 2018 года. Обучение в Центре проходит на категории D, C и B-юношеская.

Аршавин выступал за «Зенит» с 2000 по 2008 год и в 2012 году. Быстров играл за сине-бело-голубых с 2002 по 2005 и с 2009 по 2014 год.