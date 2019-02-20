Гончаренко: разочарование — травма Дзагоева, горечь сейчас и у него, и у нас

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от товарищеского матча с испанской «Картахеной». Встреча состоялась на стадионе «Картагонова» в Картахене и завершилась со счётом 3:1 в пользу московской команды.

«Мы провели всю игру в позиционных атаках, гол во втором тайме назревал. Матч был приближен к официальным, потому что игрался на стадионе, при болельщиках, нужном освещении, качестве поля. Большое разочарование — травма Дзагоева. Наверное, на какое-то время мы даже забыли про саму игру, горечь сейчас и у него, и у нас. Он набрал очень хорошую форму, для нас это большая потеря. Тем не менее жизнь продолжается. Мы должны провести ещё одну игру, чтобы в нужной форме подойти к официальным матчам.



В целом команда действовала достаточно хорошо. Если взять тот момент, который был в начале игры, — мы только втягивались. При стандартном положении, с которого пропустили, плохо сыграли первую зону. Достаточно качественный спарринг, мы продолжаем движение вперёд. Игроки, начинавшие матч, очень хорошо вымотали соперника, поэтому остальным было проще. Они играли без давления, в контроль мяча и хорошо вписались», — цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.