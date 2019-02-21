Хохлов: трансферы в «Динамо»? Думаю, точка поставлена

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал об интеграции полузащитника Артура Юсупова. Также Хохлов заявил, что «Динамо» завершает трансферную кампанию.

«Юсупов вписывается в команду и понимает требования, которые мы предъявляем. Это правда, что у него меньше брака, что порадовало. Мы с ним говорили об этом: опорный полузащитник должен допускать минимум брака в опорной зоне, особенно при выходе в атаку, когда вся команда раскрывается и больше играет вперёд. Если обрезаться в опорной зоне, можно привезти много голов. Радует, что Юсупов меня слышит и со своей работой справляется.

Трансферы? Думаю, что точка поставлена», — приводит слова Хохлова пресс-служба «Динамо».

«Динамо» после возобновления Российской Премьер-Лиги сыграет в гостях с «Уфой». Эта встреча состоится 3 марта.