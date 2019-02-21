Бывший полузащитник «Анжи», «Локомотива» и «Реала» Диарра завершил карьеру

Французский полузащитник Лассана Диарра сообщил о завершении карьеры. 33-летний хавбек объявил о решении в социальных сетях.

«Настало время повесить бутсы на гвоздь. Я многое отдал футболу и получил многое взамен. Футбол — школа мужества. Благодарю всех, кто поддерживал меня. Помню всех и благодарен всем, кто был рядом со мной, —партнёрам, тренерам. Буду и дальше работать с желанием и энтузиазмом», — написал Диарра в «Инстаграме».

Ранее полузащитник расторг контракт с «ПСЖ» по обоюдному желанию сторон.

В России Диарра выступал за московский «Локомотив» и «Анжи». Ранее защищал цвета «Реала», а последним клубом хавбека стал «ПСЖ».

Французские СМИ утверждают, что Диарра могут предложить должность в структурах клуба.