«Наполи» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, во второй раз обыграв «Цюрих»

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Наполи» принимал «Цюрих». Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий Симоне Верди, отличившийся на 43-й минуте после передачи полузащитника Адама Уна. В середине второго тайма Уна увеличил преимущество «Наполи», голевой пас отдал форвард Дрис Мертенс.

Первый матч, который состоялся в Цюрихе 14 февраля, завершился со счётом 3:1 в пользу итальянской команды. Таким образом, «Наполи» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а «Цюрих» покинул турнир.

Напомним, «Цюрих» занял второе место в группе A Лиги Европы. «Наполи» попал в плей-офф турнира, финишировав третьим в группе C Лиги чемпионов.