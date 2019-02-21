Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Зенит» — «Фенербахче». Пресс-конференция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Наполи» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, во второй раз обыграв «Цюрих»

«Наполи» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, во второй раз обыграв «Цюрих»
Футбол / Лига Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Наполи» принимал «Цюрих». Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий Симоне Верди, отличившийся на 43-й минуте после передачи полузащитника Адама Уна. В середине второго тайма Уна увеличил преимущество «Наполи», голевой пас отдал форвард Дрис Мертенс.

Первый матч, который состоялся в Цюрихе 14 февраля, завершился со счётом 3:1 в пользу итальянской команды. Таким образом, «Наполи» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а «Цюрих» покинул турнир.

Напомним, «Цюрих» занял второе место в группе A Лиги Европы. «Наполи» попал в плей-офф турнира, финишировав третьим в группе C Лиги чемпионов.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
21 февраля 2019, четверг. 20:55 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
2 : 0
Цюрих
Цюрих, Швейцария
1:0 – Верди – 43, 2:0 – Уна – 75
Агент Сигурдссона: «Наполи» проявляет интерес к Арнору? Это неправда
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент