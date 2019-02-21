Агент Сигурдссона: «Наполи» проявляет интерес к Арнору? Это неправда

Бьярки Гуннлаугссон, агент полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона, опроверг появившуюся информацию, согласно которой его клиент может перейти в «Наполи». Ранее в СМИ сообщалось, что итальянский клуб хочет приобрести Сигурдссона летом нынешнего года.

«Арнор и „Наполи“? Это неправда. Всего лишь слухи», — сказал Гуннлаугссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

19-летний Сигурдссон перешёл в ЦСКА прошлым летом из «Норрчёппинга». Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором одного забитого мяча. Его контракт с московским клубом действует до лета 2023 года.



После 17 туров «армейский» клуб, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.