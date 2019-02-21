Семак: не всем довольны, но с точки зрения желания претензий к «Зениту» нет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. «Зенит» победил со счётом 3:1 и вышел в 1/8 финала турнира.

«Тяжёлая игра. Понятно, что сейчас только набираем обороты. После двухмесячной паузы не так просто начинать, тем более некоторые игроки поздно присоединились к команде. Есть какие-то проблемы, травмы, не всех могли заявить. Но сегодня старались, играли гораздо интереснее в атаке. Конечно, не всем довольны, но с точки зрения результата, желания, игры, думаю, здесь не может быть никаких претензий к игрокам. Что касается игры, будем работать, двигаться дальше. Есть над чем работать, мы это понимаем.

Отдельное спасибо болельщикам, которые устроили нам прекрасный перформанс перед матчем. Это потрясающе. И спасибо за поддержку на стадионе. Это заряжает ребят, и я очень рад, что у нас такие болельщики, которые, независимо от того как и где мы играем, всегда нас поддерживают.

Перед первой игрой Сердар провёл с нами всего несколько дней. Мы не могли его поставить там в стартовый состав.

В первой игре выбор был сделан в пользу Краневиттера. Сегодня поставили Оздоева, который хорошо себя проявил на тренировках и заслужил право выйти в старте. Я за него очень рад. В остальном не скажу, что состав сильно изменился. Что касается игры, конечно, всегда дома играть легче. Мы потихоньку втягиваемся. Там была первая игра, не хватало тонуса, а сегодня выглядели получше», — сказал Семак во время пресс-конференции.