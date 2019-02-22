Семак: скорее всего, новичков у «Зенита» уже не будет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы в ответном матче над «Фенербахче» (3:1) в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы рассказал, ждать ли приобретений до закрытия трансферного окна.



«Завершена ли трансферная кампания «Зенита»? Всё возможно, но, скорее всего, новичков уже не будет», — сказал на пресс-конференции главный тренер питерской команды.

Посмотреть видео пресс-конференции Семака можно на «Чемпионате».





Напомним, в зимнее трансферное окно состав лидеров чемпионата России пополнили Ярослав Ракицкий («Шахтёр»), Сердар Азмун «(Зенит») и Вильмар Барриос («Бока Хуниорс»). Клуб из Санкт-Петербурга потратил почти € 40 млн на приобретение игроков.



Зимнее трансферное окно закрывается в России сегодня, 22 февраля.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию закрытия зимнего трансферного окна.