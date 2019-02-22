Чухлов: за пижонство «Фенербахче» был наказан, а то показывал нам «Барселону»

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Борис Чухлов поделился впечатлениями от ответного матча петербургского клуба с «Фенербахче» (3:1) в 1/16 финала Лиги Европы.

«Прежде всего болельщики могут быть довольны Сердаром Азмуном, его игрой. Он запомнится после этого матча. Также могу выделить еще одного нашего новичка, Вилмара Барриоса. Это хороший цепкий парнишка. Может быть, чего-то сверхвыдающегося в его футболе нет, но если говорить о самоотдаче, то он сыграл просто здорово. В принципе, «Зенит» и покупал породистую цепкую собаку. Барриос справляется, оправдывает возложенные на него надежды. Отобрал, подкатился, забрал, отдал. Бросается, как на амбразуру.

И Смольников меня приятно удивил. А Анюков… Вроде с парнем давно распрощались, а он стабильно появляется в составе и играет, делая это успешно. Это что, у нас так плохо всё или Анюков так здорово играет? Опыт — это, конечно, хорошо. Но это был «Фенербахче», а не суперклуб. Вы же отметили, как турецкая команда пижонила при счете 2:1? Возили мяч, показывали нам «Барселону». Без ворот играли в большой квадрат. Когда увидел это, подумал, что такое пижонство наказывается. Нет такого мастерства у «Фенербахче», чтобы при скользком счете изображать «Барсу». Вы, раз так хочется, забейте второй мяч, сыграйте 2:2 и похороните соперника. А за пижонство «Зенит» наказал их. Не надо было туркам так верить в то, что соперник беспомощный", — цитирует Чухлова «Спорт уик-энд».